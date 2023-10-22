Elazığ’da hem boş zamanlarını değerlendirmek hem de iş sahibi olmak isteyen kadınlar, aşçılık kurslarında ter döküyor.

Elazığ’da kendi iş yerini açmak veya başka bir yerde işe girerek aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan aşçılık kurslarında ter döküyor. Bu çerçevede devam eden 6 kursta 120 kadın eğitim görüyor. Türk mutfağından dünya mutfağına birçok alanda eğitim alan kadınlar, aynı zamanda boş zamanlarını da değerlendirmiş oluyor. Buradan alacakları belgeler ile hayallerini gerçekleştirmek isteye kadınlar büyük bir azim ile çalışıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Usta Öğretici Esin Aydemir , “Şuan aşçı yardımcısı kursu var. Bu kursumuz da 50’ye yakın öğrencimiz var. Genelde sosyalleşmek için geliyorlar. Bazıları ustalık belgesi alıp iş yeri açmak ve işe girmek için geliyor. Aşçılık kursu büyük ilgi görüyor. Modülümüz ne ise ona göre devam ediyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Neşe Çelik,” Ben ilahiyat fakültesi mezunuyum. Atama puanı çok yüksek oldu ve ben atanamadım. Bende aşçılık sertifikası almak için kursa geldim. Ondan sonra kendi iş yerimi açmak istiyorum. Kurs güzel gidiyor. Dünya ve Türk mutfağı öğreniyoruz” diye konuştu.

İleride bir iş yeri açmak için kursa gittiğini aktaran Gülşan Yüngül, “Aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Ortam çok güzel. İyi ki böyle bir imkanı bize sunmuşlar. Bazen evde boş boş oturuyorduk. En azından burada bir şeyler öğreniyoruz. Ailemize ve misafirlerimize sunum yapıyoruz. Daha güzel bir verim almak için böyle bir yer çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

Sosyalleşmek için kursa geldiğini dile getiren Emine Özoğlu, “Ev hanımıyım. Bir değişikli ve sosyalleşmek için kursa katıldım. Kendimi yemek konusunda geliştirmek istiyorum. Ben sunumları çok seviyorum ve değişik sunumlar yapmak istiyorum. En azından çocukların ve evin dışında kendim için ilk defa bir şey yapıyorum” ifadelerini kullandı.