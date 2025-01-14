Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla, uzmanlar, hekimler ve sendika temsilcilerinin katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek, işyerinde daha sağlıklı şartlar oluşturmak için attığı adımlar, büyük bir titizlikle masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç’ın başkanlık ettiği ve işveren temsilcisi olarak yer aldığı toplantıya; BESOT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demir, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Fatma Bozan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Emrullah Oğulluk, Kent Estetiği Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, sendika temsilcileri Halil Demir ve Mehmet Yıldırım, iş güvenliği uzmanları Güler Yılmaz, Çağıl Besen, Bükre Koç ve işyeri hekimleri Oytun Çalışkan ile Osman Yorgancıoğlu katıldı. Toplantıda, belediyenin kent merkezindeki ve 17 ilçedeki hizmet binaları ile saha çalışmalarında sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik atılan adımlar ele alındı. Ayrıca, çalışan sağlığını koruma adına alınacak yeni önlemler, kazaların önlenmesi ve olabilecek sağlık sorunlarının engellenmesine yönelik stratejiler görüşüldü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin iş sağlığı ve güvenliği alanında attığı bu adımlar, hem çalışanların sağlığı hem de halkın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Belediye, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan kararlarla, sadece kendi çalışanlarının güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kent genelinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor.