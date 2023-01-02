Samsun’da vatandaşlar iş merkezinin yıkımını, film izler gibi seyrettiler.

Samsun’da vatandaşlar iş merkezinin yıkımını, film izler gibi seyrettiler.

İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Binanın büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkımın iç kesimlere doğru ilerlemesi ile cadde trafiğe açılırken, vatandaşlar için seyir imkanı sundu. Samsunlu vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek dev binanın yıkılışını gözlerini kırpmadan izlediler.

“Heyecanlı bir şekilde yıkımı izliyoruz”

Yıkım izlemenin heyecanlı olduğunu ifade eden Ramazan Diler, “Buranın eski hali çok güzeldi. İş merkezi olarak kullanılıyordu. İnsanlar yıkımı izliyor ama binanın arka tarafı tehlikeli duruyor. Herhangi bir olumsuzluk olursa tehlikeli olabilir. Hava güzel ve insanlar heyecanlı bir şekilde yıkımı izliyor” dedi.

“Hantal bir binaydı ve kaldırıldığı iyi oldu"

Zevkli bir şekilde yıkım izlediklerinin altını çizen Hilmi Yıldırım, “Binanın eski halini hatırlıyorum çünkü burada çalışan bir akrabam vardı. Hantal bir binaydı ve kaldırıldığı iyi oldu. Zevkle yıkımı izliyoruz, güzel oluyor. Enkaz kaldırılıyor ve izlemesi zevkli oluyor” diye konuşu.

“İnşaatın yapımını izlemek, yıkımını izlemekten daha güzel”

Binanın yıkımını izlese de inşaat yapımını izlemenin daha zevkli olduğunu dile getiren Hamdi Şahin, “Burası bir iş merkezi ve elektrik kurumuydu. Bence inşaatın yapımını izlemek zevkli olur yıkımı zevkli olmaz. İnsanlar, makineler bir yere vuracak mı bir tehlike var mı diye izliyor. Bu da dikkat çekiyor. Büyük bir yıkım ve bu gibi olaylar da dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.

Otopark ve meydan olacak

Yıkılan alanın altına 3 katlı konvansiyonel 200 araç kapasitesine sahip otopark ile üst bölüme de tarihi dokuya uygun kafe ve meydan inşa edilecek. Samsun’a hem yeni bir otopark hem de yeni bir yaşam alanı kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, 2 bin 652 metrekarelik bölgede yeni yaşam alanı oluşturacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi, tek projeyle hem otopark sorununu çözmek hem de vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir meydan yapmayı hedefliyor.