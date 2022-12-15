Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralının bulunmaması sevindirirken, yangının elektronik cihazlardan çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi’nde faaliyet gösteren işhanında gece geç saatlerde yangın çıktı. Elektronik tamirhanesi olduğu belirlenen dükkandan alevlerin yükselmesi üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Denizli’de yetenek taraması devam ediyor

Denizli’de yetenek taraması devam ediyor

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir iş merkezinde bulunan elektronik tamirhanesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

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