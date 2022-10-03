Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir iş merkezinde bulunan telefoncu dükkanında telefon bataryalarının patlaması sonucu yangın çıktı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir iş merkezinde bulunan telefoncu dükkanında telefon bataryalarının patlaması sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesinde saat 17.10 sıralarında 6 katlı Reha İş Merkezi’nin birinci katında bulunan bir telefoncu dükkanında telefon bataryalarının patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler aynı katta bulunan diğer iş yerlerine de sıçrarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Sur Kaymakamı Asım Solak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Görgü tanıklarından Furkan Karakuş, “İş merkezinin güvenliğinden sorumluyum. Bataryanın patlamasından dolayı yangın çıktı. Herhangi bir yaralı söz konusu değil. Sadece maddi zarar bulunmakta. Kaymakam yanan iş yeri sahiplerinden bilgi aldı. Hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bilgisini verdi. İtfaiye yangın yerine erken gelmeseydi iş merkezi komple yanabilirdi. Yangında toplam 3 dükkan zarar gördü” dedi.