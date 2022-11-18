Samsun’un İlkadım ilçesinde yıkım çalışması süren iş merkezinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yıkım çalışması süren iş merkezinden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan Anakent İş Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılıyor. Yıkım işini üstlenen şirket tarafından yapılan çalışmada 10 katlı binanın ön kısmı çöktü. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler aksiyon filmi sahnelerini aratmadı.

Çevrede esnaf olan ve dehşet görüntüleri çeken Osman Çelik, “Yıkıma binanın alt kısmından başlandı. Alttaki kolon yıkılınca binanın komple üstten çöktü. Bina yıkılırken dükkanda, vitrindeydim. Bina çökmeye başlayınca dükkanın içerisine doğru kaçmaya başladım. Ondan sonrada her taraf toz duman oldu. Yol o esnada yaya ve trafiğe kapalıydı. Yıkımın ardından dükkanın camlarına taşlar geldi ama pek bir hasar vermedi. Olay anında korku yaşadık. Sallanma olunca içeriye kadar kaçtık. O andan sonra da iş yerinin girişini inşaat tarafından değil, arka taraftan verdik” dedi.

Yıkıma devam edilen Bankalar Caddesi tamamen araç ve yaya trafiğine kapatılırken, 10 katlı dev binanın yıkımına devam ediliyor. İş merkezinin karşısında bulunan bir banka şubesi müşterilerine mesaj atarak, “Samsun şubemizin karşısındaki binanın yıkımında yaşanan aksaklık nedeniyle sizlerin ve çalışanlarımızın can güvenliğini korumak için şubemizden 18 Kasım Cuma günü hizmet veremeyeceğiz” ifadelerini kullandı.