Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ismi öğrenilemeyen iş makinesi sürücüsü gözaltına alındı. Memduh’un cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre küçük sanayi sitesi yolunda iş makinesi Reşit Memduh’un (46) kullandığı bisiklete çarptı.

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