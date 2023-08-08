6 Şubat depreminden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da, ağır hasarlı bina yıkımında iş makinesi devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan ve 6 Şubat depreminde ağır hasar alan binanın yıkımına karar verildi. Sabah saatlerinde binayı yıkmaya çalışan iş makinesinin ağız kısmı yıkım esnasında enkaz altında kaldı. Bu sırada yıkımın şiddetine dayanamayan iş makinesi devrildi. İş makinesinin operatörü olan Kadir D., olayı yara almadan atlattı. Durum üzerine olay yerine her ihtimale karşı sağlık ekipleri ile polis ekipleri de sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.