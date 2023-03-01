Osmaniye’de otoyolda deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tır seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Arkadaki iş makinasının operatörü aracı hemen römorktan indirirken itfaiye yangını söndürdü.

Osmaniye’de otoyolda deprem bölgesine iş makinesi taşıyan tır seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Arkadaki iş makinasının operatörü aracı hemen römorktan indirirken itfaiye yangını söndürdü.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde olan tır bir anda alev aldı. Tırın sürücüsü aracı sağa yanaştırarak hemen aşağı indi ve durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada iş makinasının operatörü römorktan aracı aşağı indirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yanan tırı söndürdü. Yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi.