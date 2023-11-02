Artvin’in Arhavi ilçesinde heyelanlı bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, ağaç kovuğunda yuva yapmış sincabın 9 yavrusunu dikkati sayesinde kurtararak yeniden yaşam alanlarına bıraktı.

Olay ilçeye bağlı Ulukent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşanan heyelan sonrası bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri heyelanı temizle çalışmasına başladı. İş makinesi operatörü Cengizhan Hatinoğlu, heyelanı temizlediği sırada 9 yavru sincabı fark etti. Çalışma arkadaşı Yakup Güney eşliğinde sincapları iş makinesinin kepçesine koyarak yeniden doğaya bıraktılar. Operatörünün dikkati sayesinde kurtulan yavru sincaplar anneleriyle yeniden buluşurken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Yakup Güney “Heyelanlı bölgede heyelanı kaldırırken, çürük bir ağacın kovuğunda yuva yaptığını tahmin ettiğimiz 9 yavru sincap operatörümüz Cengizhan Hatinoğlu fark etti. Birlikte yavru sincapları makinenin kepçesine koyarak ormanlık alana taşıdık. Saha sonra burada yaşam alanlarına bıraktık. Anneleri de hemen peşlerinden geldi. Bizim için güzel bir anı olmuş oldu” ifadelerini kullandı.