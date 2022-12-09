Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şahıs Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Karabalçık mevkiinde bulunan zeytinlik bahçesinde bulunan M.Ö. 300 yılında yapılmış olduğu belirtilen Tümülüs Tipi Oda Mezarlığı olan bölgede özel ekip tarafından kaçak kazı ile tarihi eser arayan S.E (57), E.T. (56), İ.Ö. (41) ve O.D. (21) isimli şahıslar kullandıkları ekskavatör kepçe ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanan 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.