İzmir’in Konak ilçesinde bir inşaatın temel kazma çalışmaları esnasında kazı yapan iş makinesi, başka bir evin duvarını deldi. Olay anında evde bulunan ev sahibi ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay saat 14.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bir inşaatın temel kazma çalışmaları sırasında kazı yapan iş makinesinin kırıcı ucu, inşaatın bitişiğinde bulunan evin duvarına denk geldi. Büyük bir gürültüyle duvarın bir kısmı yatak odasına yıkılırken, molozlar evin içerisine girdi. Bu esnada evde bulunan ev sahibi Türkan Nur Akgün, büyük bir panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ben şükür ki başka bir odadaydım"

Meydana gelen olayda yaşadığı korku dolu anları anlatan ev sahibi Türkan Nur Akgün, duvarın delindiği anda başka bir odada olduğunu söyledi. Akgün, "Olay esnasında evdeydim, evden çalışıyorum zaten. 2 aydır süren bir inşaat var burada, yeni ev yapmak için temel kazıyorlardı. Bugün her zamankinden daha çok gürültüsünü duyduğumuz bir çalışma vardı. Ev titriyordu resmen. Daha sonra çok büyük bir gürültü duydum ve yatak odama baktığımda duvarda büyük bir delik ve evin içerisinde moloz yığınları gördüm. Moloz yığınları yatağımın üzerindeydi. İş makinesinin kırıcı ucu duvarı delmiş. Ben şükür ki o esnada başka bir odadaydım, duvarı delinen oda boştu o anlık. O esnada çok korktum" dedi.

Duvarı deldikten sonra da çalışmayı sürdürdüler

Duvarı delinen ev sahibi Türkan Nur Akgün, olayın yaşanmasına rağmen iş makinelerinin aynı şekilde çalışmayı sürdürdüklerinden bahsederken, daha önce de dikkatsizlik sonucu mağduriyet yaşadıklarına vurgu yaptı. Akgün, "Zaten ’Bir gün evi başımıza yıkacaklar’ diyordum; çok dikkatsiz çalışıyorlar. Yaklaşık bir ay önce de yine iş makinelerinin dikkatsiz çalışması sonucu ana su borusu hattı patladı ve evimi su bastı. O zamandan beri bir mağduriyetimiz vardı zaten ve bu da üzerine tuz biber oldu. Havalar soğuk, mevsim kış ve yağış bekleniyor. Evim bu haldeyken ne yapacağım bilmiyorum. Şu an evdeki molozları aldılar, zararı karşılayacaklarını söylediler. Ama hem eşyalarım mahvoldu hem de evimin her yer moloz ve çamur oldu. Eve giremiyorum şu an. Onlar ise çalışmaya devam ediyorlar hala, hiç ara bile vermediler" açıklamasında bulundu.