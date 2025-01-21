Adana’da iş makinesinin elektrik tellerine zarar vermesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Belediye ekiplerince kaldırımdaki ağacın söküldüğü sırada iş makinesinin elektrik kablolarını koparması sonucu teller şerare yapmaya başladı. Havai fişek gibi patlayan teller yangın çıkmasına neden oldu. Yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bölgeye sevk edilen elektrik dağıtım şirketi çalışanları kabloların bulunduğu bölgenin çevresinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

Elektrik kesintisi yaşanan bölgeye çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar enerji verileceği öğrenildi.