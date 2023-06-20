Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde seyir halindeki iş makinesi alev alev yandı. Sürücü son anda kurtulurken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Pınarlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen iş makinesinin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sürücü iş makinesini sağa çekip dışarı çıkarken kısa sürede alevler tüm aracı kapladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken iş makinesi kullanılamaz hale geldi.