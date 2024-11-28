Şırnak’ta mevsimin ilk karının ardından kapanan köy yolları iş makineleri ile yeniden ulaşıma açılıyor.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış sonrası bir çok köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İl Özel İdare ekipleri kardan kapanan Mezra ve Dağaltı grup köy yollarını dozer, greyder, loder iş makineleriyle açmaya çalışıyor. Ekipler, yüksek bölgelerde 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mesai yapıyor.