Dün meydana gelen olayda Sürekli Dökümler Müdürlüğü pota fırınında görevli Onur Karaçam (33), vince yükleme yapıldığı sırada elektrot malzemelerinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Karaçam için KARDEMİR’de cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Özçelik İş Sendikasi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Şube Başkanı Kenan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Sürekli Dökümler Müdürlüğü’nde elektrot malzemesinin çarpması sonucu hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

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