Erzurum’da Demirciler Çarşısı’nda meydana gelen iş kazasında laminantların altında kalarak hayatını kaybeden Ahmet Doğukan Ataş gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün yaşanan ve güvenlik kameralarına yansıyan kazada baba Aleaddin Ataş’ın (51) kullandığı forkliftte bulunan ve kamyona yüklenmek istenen laminantların bir anda devrilmesiyle yüklerin altında kalan 14 yaşındaki Ahmet Doğukan Ataş, hayatını kaybetmişti.

Ataş’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze namazında baba Aleaddin Ataş, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.