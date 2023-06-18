Alaplı ilçesinde geçirdiği iş kazasında akıma kapılarak vücudunda birinci derece yanıklar oluşan, sol ayağı ve sol elinin orta parmağı kesilen Nail Çam, çocuklarının eğitimlerini tamamlayabilmesi için yardım istedi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Abdi köyünde yaşayan 46 yaşındaki Nail Çam, 24 Nisan 2023 tarihinde bir inşaatın demir işlerinde çalışırken, 12 metrelik demir borunun yüksek gerilim hattına temasıyla akıma kapıldı. Bacak ve vücudunda yanıklar oluşan ve sol ayağı ile sol elin orta parmağı kesilen Nail Çam, yaşadığı acı olayın izlerini silmek istiyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edilen Çam’ın sol diz kapağından aşağısı ile sol kolun orta parmağı kesildi. Daha sonra altı kez operasyon geçiren Çam’ın sağ bacağından alınan parçalarla sol bacağına doku nakli yapıldı. Nail Çam, yaşadığı korkuyu unutamadığını ve ömür boyu çalışamayacağını söyledi.

50 günlük tedavi sürecinde 6 kez ameliyat olduğunu söyleyen Çam, "Çalıştığım yerde iş güvenliği önlemi alınmamıştı. 12 metre demirleri vinçle çekerken demirin uç kısmı yüksek gerilim enerji hattına değdiği esnada bir şey hatırlamıyorum, sonra elim ve ayağımı hissetmediğimi anladım. Hastaneye geldiğimde ayak parmaklarım ve bacaklarım siyah olmuştu. Altı ameliyat sürecince önce sağ bacağımdan parça alıp sol bacağıma ek yaptılar. Evde tek çalışan bendim ve aileme bakıyordum. Bu durumda çocuklarımın okula gidememesinden korkuyorum, ne yapacağımı bilmiyorum" dedi. Çam, hayırseverlerin yardımını beklediğini ifade etti.