Zonguldak’ta çalıştığı işyerinde ayağı kopan 56 yaşındaki Celal Gök 7 ay önce iş kazası geçirdi. Ayak bileğinden kopan ayağı mikro cerrahi teknikleriyle yeniden yerine dikilen Gök, tekerlekli sandalyeye mahkum olma korkusu yaşarken yeniden yürümeye başladı.

Zonguldak’ta çalıştığı işyerinde ayağı kopan 56 yaşındaki Celal Gök 7 ay önce iş kazası geçirdi. Ayak bileğinden kopan ayağı mikro cerrahi teknikleriyle yeniden yerine dikilen Gök, tekerlekli sandalyeye mahkum olma korkusu yaşarken yeniden yürümeye başladı.

Bir firmada araç ve makine bakım onarım ustası olarak çalışan 56 yaşındaki Celal Gök geçen yıl Haziran ayında işyerinde iş kazası geçirdi. Bileğinden kopan ve deri parçası ile tutan ayağıyla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirilen Gök ameliyata alındı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatta mikro cerrahi teknikler kullanılarak sinir hücreleri, atar ve toplar damarlar ayakla birlikte yerine dikildi. Ameliyat sonrasında deri ve kemik nakli yapıldı. Celal Gök, aradan geçen 7 aylık rehabilitasyon sürecinde yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Ameliyat sürecini gazetecilere anlatan Plastik Cerrahi ve Rekonstrüktif Bölümü doktoru Operatör Dr. Murat Bilgin, "Hastamız 6 Haziran günü iş kazası sonrası ayağını kaptırması sonrası bilek seviyesinden ampütasyon şeklinde kopma ile getirildi. İlk geldiği zaman ayak hemen hemen ayrılmak üzereydi. Sadece bir deri parçası tutuyordu. Ayakta kan dolaşımı yoktu. Ani bir karar verip hızlı bir şekilde hastayı ameliyata aldık. Ameliyatı yaptık. Uzun bir terapi süreci geldi. Hastamız birkaç gün yoğun bakımda kaldı. Arkasından servise aldık. Sonrasında deri nakli, kemik nakli ameliyatlarından sonra ayak bileği artık hareket edebilir konumuna geldi. Sonrasında Çaycuma Devlet Hastanesi’ndeki fizik tedavi uzmanımıza devrettik. Tedavilerin ardından hastamız şu anda desteksiz şekilde yürüyebiliyor. Ameliyatta hastanın kopan organının damarları, sinirleri, atar ve toplar damarları saç telinden ince mikro cerrahi denilen tekniklerle dikiliyor onarılıyor" diye konuştu.

Kişiye özel rehabilitasyon programı uygulandı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü doktoru Uzman Dr. Meliha Nur Köfkeci, Çaycuma Devlet Hastanesi’nden mecburi hizmet dolayısıyla göreve başladığı Atatürk Devlet Hastanesi’nde hastanın tedavi sürecini anlattı. Kişiye özel rehabilitasyon programı uygulandığını ve yürüme analizleri yapıldığını anlatan Köfkeci, şöyle dedi:

"Mecburi hizmet nedeniyle başlamış olduğumuz hastanemizde hastamız bize 6 ay önce ampütasyon ve re plantasyon cerrahisi sonrasında başvurdu. Başvurduğunda tekerlekli sandalyeye bağımlı şekildeydi. Hiçbir şekilde ayağa kaldırılmamış durumdaydı. Başarılı bir cerrahi sonrasında bu cerrahi ikinci basamak bir hastane olan Atatürk Devlet Hastanesi’nde donanımlı bir cerrah tarafından yeterli teknik, ekipman ve destekle yapıldı. Başarılı cerrahi sonrasında bizim de rehabilitasyonumuzla hastayı ayağa kaldırdık. Rehabilitasyon sürecinde 3 haftalık süreçte kişiye özel planladığımız rehabilitasyon programıyla fizyoterapist eşliğinde her gün yeniden yürüme analizleri yaparak rehabilitasyonu yaptık. Hastamız desteksiz düz zeminlerde dengeli bir şekilde yürüyebilmekte."

"Ayağa kalkıp yürüme umudum yoktu"

İkinci basamak bir hastanede geçirdiği başarılı ameliyat sonrası ayağa kalkmaya bile umudu yokken yürümeye başladığını söyleyen Araç ve Makine Bakım Onarım ustası Celal Gök yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir firmada usta olarak çalışıyordum. İş kazası geçirdiğimde Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirdiler. Murat Bilgin hocam sağ olsun ameliyat etti. Sonra da uzun bir süre sonra Çaycuma Devlet Hastanesi’nde Meliha hocam ayağa kalkıp yürümemi nasip ettiler. Bütün emeği geçen hastane sorumluları, doktorlarından ve çalışanlarından Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayağa kalkıp yürümeye umudum yoktu. Veya dikilip sağlam kalacağım şeklinde umudum yoktu. Sağ olsun ailem, doktor, çalışanlar sayesinde ayağa kalkıp yürümeyi başardım. Ayağımı hareket ettirebiliyorum, yürüyebiliyorum. Bir nevi eskisi kadar değilse de yürüyebiliyorum. Yoksa ayak olmasaydı yürümek nasip olmayacaktı veya protez ayakla beraber yürümek nasip olacaktı."