Aydın’ın Efeler ilçesinde tamiratını yaptığı sırada iş kazası geçirerek vefat eden Yakup Uluışık’ın ismi o camide yaşatılacak. Camiye Efeler İlçe Müftülüğü tarafından Yakup Ilışık’ın ismi verildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde tamiratını yaptığı sırada iş kazası geçirerek vefat eden Yakup Uluışık’ın ismi o camide yaşatılacak. Camiye Efeler İlçe Müftülüğü tarafından Yakup Ilışık’ın ismi verildi.

Ovaeymir Merkez Camii olarak 1983 yılında ibadete açılan ve zamanla yıpranan camii 1999 yılında bakım-onarıma alındı. Ovaeymir Mahalle sakini merhum Yakup Uluışık, Babası Namet Uluışık ile birlikte kendi imkanları ile camiinin bakım ve onarım işini yaptığı sırada Yakup Uluışık geçirdiği iş kazasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Uluışık’ın ismi vefa örneği gösterilerek bakım-onarımı esnasında hayatını kaybettiği camiye verildi.

Ovaeymir Mahalle Muhtarı Lokman Karataş, "Ovaeymir Merkez Camiisi’nin 1999 yılında onarımını yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak iş kazası sonucu vefat eden Yakup Uluışık’a vefa borcu olarak camimizin ismi ’Yakup Uluışık Camii’ olarak değiştirildi" dedi.

Merhum Yakup Uluışık’ın ağabeyi Aydın Uluışık ise, "Kardeşimin camiinin boyaları dökülmüş yer yer sıvasının döküldüğünü sürekli dile getirmesi üzerine merhum Babam Namet Uluışık ile birlikte caminin bakım ve onarımını üstlendiler. Onarım esnasında talihsiz bir durum yaşandı ve kardeşim iş kazası sonucu vefat etti. Mahalle muhtarımız ve mahalle halkımız isim değişikliğini uygun görmüşler. Tabelada isim değişikliğini görünce duygulandım, emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.