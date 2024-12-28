Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde PRC Uzmanı Op. Dr. Ali Can Aydın, iş kazası sonrası ağır yaralanan 27 yaşındaki V.İ. isimli hastayı 12 başarılı ameliyatla eski sağlığına kavuşturdu.

Dr. Aydın, V.İ.’nin iş kazası sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine uyluk, genital ve kalça bölgelerinde geniş, kirli ve derin doku yaralanmalarıyla getirildiğini söyledi. İlk olarak ekip halinde hastayı ameliyata aldıklarını ifade eden Dr. Aydın, “Öncelikle hastanın kirli dokularını temizlemek için debridman operasyonları gerçekleştirdik. Ardından doku rekonstrüksiyonları ile yaralı bölgeleri hastanın kendi dokularıyla onardık. Bu süreçte toplamda 12 ameliyat gerçekleştirdik” dedi.

Tedavi sürecinin zorlu geçtiğini belirten Dr. Aydın, “Hastamızın kan değerleri oldukça düşüktü. Normal bir insanın değerlerinin üçte birine kadar düşen bu durum, kanama riskini ciddi şekilde artırıyordu. Özellikle femoral arterdeki kanama riskini önlemek için flep cerrahisi uygulamak zorunda kaldık. Amacımız, hastayı hayatta tutmak, uyluk ve bacağın kesilmesini önlemek ve tüm yaralı dokuları onarmaktı. İki aylık süreç sonunda tüm hedeflerimize ulaştık ve hastamız şu an iyi durumda” diye konuştu.

Batman’da bir iş yerinde çalıştığı sırada makineyi temizlemek istediği esnada, arkadaşının kazaen makinenin düğmesine basması ile ağır yaralanan V.İ. yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Çalıştığım iş yerinde makineyi temizlemeye çalışıyordum. Arkadaşım yanlışlıkla makinenin düğmesine basınca ayağım ciddi şekilde yaralandı. Sonrasında beni hastaneye götürdüler. Doktorların sayesinde sağlığıma kavuştum şu an plastik cerrahi servisinde yatmaktayım”.