Türkiye’de sigorta şirketlerine oto dışı hasarlarda kapsamlı hizmet verme faaliyeti artıyor.

Türkiye’de sigorta şirketlerine oto dışı hasarlarda kapsamlı hizmet verme faaliyeti artıyor.

Yangın, su baskını gibi doğal afetler sonucu kişiler ve şirketlerdeki kayıplar da büyük oluyor. Bu noktada sigorta poliçelerinin eksiksiz ve risk durumlarına göre doğru ellerde yapılmasının önemi ortaya çıkıyor. Türkiye’de şu anda 8 sigorta şirketi, 2 broker ve 7 kurumsal firmaya oto dışı hasar onarımlarında hizmet verdiklerini ve bu rakamı yıl sonunda 12’ye çıkartmayı planladıklarını belirten Abis Asist Genel Müdürü Umut Vurdevir, “Sigorta, hasar, restorasyon alanında faaliyet gösteriyoruz. Hem sigorta şirketlerine uygun ve kaliteli hizmet sağlamış hem de hasar meydana gelen firmanın iş kaybını kısa bir sürede ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.

Türkiye’de sigorta şirketlerine oto dışı hasarlarda kapsamlı bir şekilde hizmet veren 3 veya 4 şirket olduğunun altını çizen Vurdevir, onlardan birinin de kendileri olduğunu söyledi. Son on yılda yangın, sel, fırtına, şiddetli kar yağışı ve yağmur yağışının iklim değişikliğinden dolayı daha da artış gösterdiğine dikkat çeken Vurdevir, “Çok ciddi hasarlarla karşı karşıya kaldık. Hem kurumsal firmaların hem de kişilerin sahip olduğu emtia ve binalarında hasar onarımlarını yaptığımız zaman bu durumları ekonomik anlamda minimize edebiliyoruz. Hem sigorta şirketlerine hem de sigortalılara çok ciddi bir gelir geri kazandırma gibi bir misyona sahibiz. 10 yılda milyar dolar ile adlandırılan hasar onarım geri kazandırmamız mevcut ülkemiz ve sigorta şirketleri adına” şeklinde konuştu.

“Travmaları da yönetiliyorlar”

Hasara ilk intikal ettiklerinde hasar sahiplerinin ve çalışanlarının yüzlerindeki endişe ve korku ifadeleri ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Vurdevir, “Bu konuda eğitimli personelimiz, sigortalı kişi psikolojisini iyi analiz etmiş uzman kadromuz ile hem hasar keşfimizi yapıyor hem de onların bu yaşadığı doğal afet kaynaklı başlarına gelen hasarda psikolojik travmalarını elinden geldiğince yönetmeye çalışıyor. Onarım sonrası ‘ilk günkü gibi’ prensibiyle hasar onarımlarını hem yönettiğimiz hem de söylediğimiz gibi yerine getirdiğimizde ise çok memnun kalıyorlar” dedi.