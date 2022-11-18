Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte iş kadınları hikayelerini ve deneyimlerini anlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte iş kadınları hikayelerini ve deneyimlerini anlattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Üniversite-sanayi iş birliği ve şirketleşme süreçlerindeki başarılarıyla katkı sağlayan kadın girişimcilerin bir araya geldiği etkinlikte girişimcilik, ticarileşme ve uluslararasılaşmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Kentin başarılı iş kadınları ise hikayelerini ve deneyimleri anlattı.

"Dünya Kadın Girişimciler Günü’ne Özel İlham Veren Kadın Girişimciler Deneyim Paylaşımı" adlı etkinlikte konuşan Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Hülya Sabır, teknoloji transfer merkezini tanıttı.

Ulusal ve uluslararası hibe programlarını tamamıyla akademisyenlerin, sanayicilerin ve öğrencilerin faydalanacağı şekilde servis ettiklerini belirterek “Çok başarılı rakamlara geldik. Üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri düzenliyoruz. Akademisyenlerimizi ve sanayicilerimizi fonlara yönlendirerek çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda girişimcilik alanında verilen fonların aslında çok geleneksel kaldığını görüyorduk. Hem krediler, hem fonlar sanayici odaklı veriliyordu. Artık günümüzde girişimcilik çok farklı bir duruma evrildi. Başvuru yaparken başvuru esnasında forumda kadın girişimciler varsa daha yüksek puanlar verildiğini ve projelerin geçme oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ya da ödenen maaşların daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar bizler için çok güzel gelişmeler” ifadelerini kullandı.

Öğretim Görevlisi Hülya Sabır’ın konuşmasının ardından iş kadınları Birsel Mete, Gonca Turan, Nevin Türkday, Seyyare Sungur, Tuğba Özlü, üniversite-sanayi işbirliği akademisyen kadın girişimcisi Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu ile KTÜ’nün üniversite sanayi işbirliği desteği alan ilk ve tek akademisyen kadın girişimcisi Dr. Öğretim Üyesi Selcen Uzun Duran katılımcılara hikayelerini ve deneyimlerini aktardı.