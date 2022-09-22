Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 2022 yılının Mayıs ayında inşaatına başlanılan Otizm Köyü Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projeye destek olan hayırsever sayısı da her geçen gün artıyor.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 2022 yılının Mayıs ayında inşaatına başlanılan Otizm Köyü Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projeye destek olan hayırsever sayısı da her geçen gün artıyor.

Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan Otizm Köyüne hayırsever iş insanları da destek oluyor. Projeye maddi destek sağlayan iş insanlarının isimleri Otizm Köyünde bulunan atölye ve ünitelerde hayat bulacak. Hayırsever iş insanları projeye 100 bin TL destek sağlarken, Mehmet Yücesoy’un ismi ‘Resim ve Sanat Atölyesi’nde, Hasan Hüseyin İpek’in ismi ise ‘Duyu Bütünleme Ünitesi’nde yer alacak.

Hayırseverler arasında bulunan Müslüm İpkıran ise Başkan Tarhan ile birlikte Otizm Köyünü ziyaret ederek projeyi yerinde inceledi. Yeni Mahalle’de bulunan eski Mezitli Stadyumunun yanında yer alan projeyi gezen Tahan ve iş insanı İpkıran, mimar Selinay İlk’ten proje hakkında bilgi aldı. İpkıran, böylesi anlamlı projeye destek olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Başkan Tarhan’a teşekkürlerini dile getirdi.

"İş insanlarının daha duyarlı olmaları gerekiyor"

Otizm Köyünün 6 bin 200 metre kare yüzölçümüne sahip olduğunu dile getiren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Bu yılın başında başlattığımız projemizin sonuna doğru geldik. Birkaç söylemimde Otizm Köyü projemize destek çağrısında bulunmuştum. Şehrimizde bulunan iş insanları bu çağrımıza kayıtsız kalmayarak projemize destek oldular. Böylesi önemli bir projeye destek olmaları bizi oldukça memnun etti. Bugün de hayırsever iş insanı Müslüm İpkıran projemize 100 bin TL maddi destek sağladı ve Otizm Köyünü yerinde inceleme fırsatı bulduk. Müslüm İpkıran gibi diğer hayırsever iş insanları Mehmet Yücesoy ve Hasan Hüseyin İpek’te 100 bin TL bağışta bulundu. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, diğer iş insanlarının da bu tür konulara daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtmek istiyorum” dedi.