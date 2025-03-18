Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü ’İyilik Haftası’ etkinlikleri kapsamında iş insanları ile Kur’an bülbüller olarak bilinen hafızları iftarda buluşturdu.

Umurlu Bölge Yatılı Kur’an Kursunda düzenlenen iftar programına İl Müftüsü Hasan Güneş, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve öğrenciler katıldı. Kur’an bülbülleri hafızlar ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan İl Müftüsü Hasan Güneş, "Davetimize icabet eden değerli misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İl Müftüsü Güneş, "İftar sofrasında bahçesinde bir arada bulunduğumuz kursumuzda günün her saati Kur’an-ı Kerim’in ayetleri okunuyor. Günahsız yavrularımız Kur’an hafızı olmak için gayret gösteriyor. Sizler ve hayırseverlerimiz de onların bu yolculuklarında her daim yanlarında oldunuz. Rabbim sizlerden ve bütün hayırseverlerimizden razı olsun" ifadelerinin kullandı.

Şehre yeni bir hafızlık Kur’an kursu kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Güneş, "İl müftülüğümüzün yanında inşaatına başladığımiz Hafızlık Kur’an kursumuzun da son katının betonunu atacağız inşallah. Hayırseverlerimizin katkıları ve kardeşlerimizin duaları ile inşallah en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

İl Müftüsü Güneş konuşmasının sonunda iftar programını tertip edenlere, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.