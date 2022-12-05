İş İnsanı Yunus Dağ, Hasta Hakları Derneği Genel Başkanı Abdulnasır Polat’la birlikte Şükrüpaşa Mahallesinde ikamet eden Engelli Mustafa Meral’e akülü sandalye hediye etti.

İş İnsanı Yunus Dağ, Hasta Hakları Derneği Genel Başkanı Abdulnasır Polat’la birlikte Şükrüpaşa Mahallesinde ikamet eden Engelli Mustafa Meral’e akülü sandalye hediye etti.

İş İnsanı Yunus Dağ, Hasta Hakları Derneği Genel Başkanı Abdulnasır Polat, 3 Aralık Dünya Engeliler Gününde Şükrüpaşa Mahallesinde ikamet eden Mustafa Meral’i unutmadı. İş İnsanı Yunus Dağ, Hasta Hakları Derneği Genel Başkanı Abdulnasır Polat’la birlikte Şükrüpaşa da ikamet eden Engelli Mustafa Meral’ı ve ailesini evinde ziyaret ederek kendilerine jest yaptı. Dağ ve Polat, engeli bulunan vatandaşımıza akülü sandalye hediye etti. Mustafa Meral’i yaptıkları jest ile duygulandıran Yunus Dağ ile Abdulnasır Polat, Mustafa Meral’i 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde sevindirmenin gururunu yaşadılar.

Mustafa Meral, kendisine akülü sandalye hediye eden iş insanı Yunus Dağ ile Abdulnasır Polat’a teşekkür etti. Meral ailesi de Dağ ve Polat’a müteşekkir olduklarını söyledi.