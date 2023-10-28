Atayıldız Grup Kurucusu ve Velux Yalıkavak Villa Projesi’nin yatırım ortağı Selahattin Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. yılı için bir kutlama mesajı yayımladı. Yıldız, mesajında "Atatürk’ün bizlere en önemli mirası Cumhuriyet’tir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının ülkemiz tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yıldız, mesaında; "Cumhuriyet demek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk demektir. Atatürk bu rejimi Türk halkına olağanüstü bir çaba ile armağan ederek bizlere en güzel mirası bırakmıştır. Savaşın değil barışın ve güzelliklerin yer aldığı, insanların temel hak ve özgürlüklerini koruyan, gelecek nesillere bırakabileceğimiz çağdaş bir Türkiye için Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde gençlerimizle birlikte Cumhuriyeti büyüten neferler olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanımızı çağdaş, modern ve gelişmiş bir seviyeye taşımak için ilan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaktan dolayı onurlu ve gururluyuz. Cumhuriyet yolunda mücadele veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve kahraman şehitlerimizi minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizi korumak ve geliştirmek bizlerin en büyük görevidir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Daha nice 100 yıllara” ifadelerine yer verdi.