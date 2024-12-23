İş insanı Serdar Özyurt, "SMA hastaları yardım kampanyalarına mahkum edilmemeli. Sağlık hakkı lütuf değil anayasal haktır" dedi.

SMA hastası çocuklar için toplanan bağışların amacı dışında kullanılmasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. SMA hastalarına geçmişte verdiği desteklerle gündeme gelen iş insanı Serdar Özyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “SMA hastası çocuklarımızın tedavisi için toplanan bağışların suiistimal edilmesi kabul edilemez. Bu tür olaylar, hem hasta çocuklarımızın geleceğini tehlikeye atıyor hem de toplumun yardım etme duygusunu zedeliyor. Bağışların şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetilmesi şarttır” dedi.

"Sağlık hakkı lütuf değil anayasal bir haktır"

Özyurt, “Bu tür suiistimallerin önüne geçmek için yetkilileri daha sıkı denetimler yapmaya ve bağış süreçlerini daha şeffaf hale getirmeye davet ediyorum. Toplum olarak, bu çocuklarımızın yanında olmalı ve onların umutlarını sömürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. SMA hastaları yardım kampanyalarına mahkum edilmemeli. Sağlık hakkı lütuf değil anayasal haktır" diye konuştu.