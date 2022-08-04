Öztürk, Merkez Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk’ün cenazesi kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına konularak şehir mezarlığına götürüldü. Cenaze namazına Öztürk’ün ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, beşiz kızları ziyaret etti

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bayrak, beşiz kızları ziyaret etti

Düzce’de D-100 Karayolu Hal Kavşağı mevkiinde bulunan kendisine ait otelin jeneratöründen elektrik akımına kapılan otel sahibi Haydar Suat Öztürk, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DÜZCE(İHA) –Düzce’de kendisine ait otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Haydar Suat Öztürk(58) gözyaşları arasında sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

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