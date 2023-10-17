Kütahya in insanı Nafi Güral, üniversite öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, iş kurmanın iş aramaktan daha kolay olduğunu ifade etti.

Güral, Dumlupınar Üniversitesinin 2023-2024 akademik yılı açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Güral, "Üniversite ne kadar gelişirse ülke o kadar gelişiyor. Yani üniversitelerin gelişmesi büyümesi ile ülkemizin gelişmesi doğru orantılıdır. Üniversitelerimizde ilim, bilim üretiliyor. İcatlar, keşifler yapılıyor. Ve bu icat edilen keşiflerde ülkemizin gelişmesinde birinci derecede rol oynuyor. Sevinerek ifade edeyim ki Dumlupınar üniversitemizde bu anlamda çok başarılı bir grafik çiziyor ve bu başarılı grafik sayesinde de hem ilimiz hem üniversitemiz değer kazanıyor. Tabi üniversitelerimiz sadece ilim, bilim yaymak icat yapmaktan öte bir takım fonksiyonları da oluyor. Sanıyorum 800 civarında çok değerli akademisyen hocalarımız var. Sanıyorum Kütahya genelinde 3 kampüste 8 ilçede görev yapan bu değerli hocalarımız bulundukları yerlere bir takım değerleri taşıyorlar. Benim büyüklerimin tecrübesinden edindiğim bir alışkanlığım var. Bilgisinden, görgüsünden, dünya görüşünden, yararlanamadığım insanları yük olarak görüyorum ve bunlardan uzak duruyorum. Aynı şekilde değerli hocalarımızın, akademisyenlerimizin bilgisinden, görgüsünden yararlanan insanlar hem sosyal anlamda hem de bilgi anlamında kendilerini geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Başarı merdivenleri eli cebinde çıkılmıyor"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güral, "Değerli hocam; çok değerli eğitimler veriyorsunuz. Bu eğitimler sayesinde buradaki gençlerimiz bileklerine çok değerli bir bilezik takarak mezun oluyorlar, hayata atılıyorlar. Müsaade ederseniz gençlerimize bazı tavsiyelerim olacak. Değerli gençler; ben çok kez daha üniversitede konuşan gençlerle bir arada olma, onların enerjilerinden faydalanma imkanı gördüm, onlara çok şey söyledim, onlardan bir tanesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli gençler, okulunuz bitecek, değerli bir diploma sahibi olacaksınız. Biraz evvel söylediğim gibi kolunuza çok değerli bir bilezik takıp hayata atılacaksınız. Karşınıza ilk çıkacak konu iş. Sevgili gençler sakın iş aramayı düşünmeyin, kendi işinizi kurmayı düşünün. Bu kadar değerli bir eğitimi aldıktan sonra bu kadar değerli hocalarımızın yanında kendinizi geliştirdikten sonra bunu yapmak son derece kolay. Başarı, başarı isteyenler tarafından elde ediliyor. Başarı eliniz cebinizde ıslık çalarak başarı merdivenlerini çıkılamayacağını bilerek kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ben bu konuda pek çok örnekler gördüm. İnanın, işinizi kurmak, iş aramaktan çok daha kolay. Şimdiye kadar bilgi aldığım gençlerden bazılarının ürettiği fikirlerle Kalkınma Ajansından destekler aldıklarını, bazılarının fikirlerini iş insanlarıyla paylaşarak onlarla müşterek işler yaptıklarını ama daha çok internet aracılığıyla satışlar yaparak kendilerini geliştirdiklerini ve hatta oyun yaparak kendilerini geliştirdiklerini görüyorum. İnanın işinizi kurmak, kendi işinizi kurmak, iş aramaktan çok daha kolay olacaktır. Burada elde ettiğiniz değerli bilgileri lütfen kendiniz için ,ülkeniz için değerlendirin" diye konuştu.