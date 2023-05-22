DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi’nden mezun olan yurt dışında e ticaret firmasında yazılımcı olarak görev yapan Mehmet Çatıkkaya iş hayatında yabancı dilin çok önemli olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Etkinlik ve Organizasyon Komisyonu’nun düzenlediği mezuniyet sonrası iş hayatı adlı etkinlikte, Mehmet Çatıkkaya bilgi vererek, deneyimlerini anlattı.

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte konuşan Düzce Üniversitesi Mezun öğrencisi Mehmet Çatıkkaya, üniversiteden 2016 yılında mezun olduğunu ifade ederek, kendisinin şuan Almanya’da e-ticaret firmasında yazılım geliştirici olarak çalıştığını söyledi. Öğrencilik yıllarında olabildiğince etkinlik faaliyetlerine katılmalarını tavsiye eden Çatıkkaya, İngilizce’nin de iyi olması gerektiğini vurguladı. Yarışmalara katılmanın ve staj yapmanın önemine de değinen misafir konuşmacı, kendisinin bu etkinlikler sayesinde proje hazırlamada ve projeyi bitirmede oldukça deneyim sahibi olduğunu dile getirdi. İş arama sürecinde mülakatlara girme konusunda çekince gösterilmemesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Çatıkkaya, girilen bu mülakatlarda kişinin kendi eksikliklerini gördüğünü ve kendisini geliştirme imkanı yakaladığını söyledi.