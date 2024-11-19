İnsan kaynakları ve personel yönetimi platformu Kolay İK, pandemi ile hayatımıza giren uzaktan veya hibrit çalışma modellerinin değişip değişmediğine ve bu durumun çalışanlar üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 500 çalışanın katıldığı araştırmaya göre şirketlerin yüzde 70’i çalışma modelini değiştirmezken yüzde 22’si tam zamanlı ofise dönüş, yüzde 8’i ise uzaktan çalışma modelinden hibrite geçiş kararı aldı. Çalışanların yüzde 79’u mevcut iş modelinde çalışmaktan memnun olduğunu belirtirken en önemli önceliklerinin ise iş-özel hayat dengesi olduğu ortaya çıktı.

Pandemi dönemi ile birlikte çalışma hayatını değiştiren uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri hem globalde hem de Türkiye’deki pek çok şirkette kalıcı hale geldi. Öte yandan başta dünyanın en büyük teknoloji şirketleri olmak üzere bazı şirketler çalışanlarını ofise çağırmaya başladı. İnsan kaynakları ve personel yönetimi platformu Kolay İK, şirketlerin çalışma modellerini değiştirip değiştirmediğine ve çalışanların bu duruma yaklaşımı üzerine bir araştırma yaptı. Kolay İK’nın LinkedIn üzerinden yaptığı araştırmaya yaklaşık 500 çalışan katıldı.

ÇALIŞANLAR İŞ MODELLERİNDEN MEMNUN

Araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 70’i uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modeline devam ederken yüzde 22’si tam zamanlı ofise dönüş, yüzde 8’i ise uzaktan çalışmadan hibrit çalışmaya geçiş kararı aldı. Çalışanların yüzde 58’i iş modelinin yönetim kararı ile belirlendiğini, yüzde 24’ü fikirlerinin alındığını, yüzde 18’i ise yalnızca bazı departmanların fikrinin alındığını söyledi.

Mevcut iş modelinde kalma kararı çalışanların yüzde 79’undan destek bulurken yüzde 13’ü geçilen yeni modeli desteklemediğini, yüzde 8’i ise bu konuda kararsız olduğunu ifade etti. Çalışanların yüzde 50’si yani her iki çalışandan biri, uzaktan veya hibrit modelde çalışmak istemesinde en önemli etkenin iş-özel hayat dengesi olduğunu belirtti. Bunu yüzde 35 ile iş modelinin değişmesi durumunda iş performansının ve verimliliğinin düşmesi endişesi takip etti. Öte yandan iş modeli değişen veya değişiklik yapılması halinde yeni bir iş aramayı düşüneceğini söyleyenlerin oranı yüzde 63 oldu. Çalışanların yüzde 20’si de bu durumda istifa edeceklerini belirtti.

ÇAĞLAR YALI: “BU SÜREÇ YALNIZCA OPERASYONEL DEĞİL, ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ OLARAK DA ELE ALINMALI”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kolay İK CEO’su Çağlar Yalı, “Çalışma modellerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, şirketlerin verimliliğe ve operasyonel süreçlere yönelik ihtiyaçlarını karşılamak kadar çalışanların sesine kulak vermek ve onların beklentilerini anlamak da son derece önemli. Çünkü şirketlerin çalışma modelinde yapacakları değişikliklerin çalışan motivasyonu ve bağlılığı üzerinde doğrudan bir etkisi var. Bu sebeple değişiklik planlayan şirketlerin bu süreci yalnızca operasyonel açıdan ele almayıp yeni nesil çalışma kültürünü de oluşturacak stratejik bir adım olarak görmesi gerekiyor” dedi.

