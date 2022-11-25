İş hayatına avantajlı başlayacaklar

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin staj imkanlarını geliştirmek için yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, bir şirket ile protokol imzaladı. Bu çerçevede; İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan 20 öğrenci, şirket bünyesindeki restoran zincirlerinde staj yapacak, mezun olmadan önce iş hayatını tanıma fırsatı bulacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin staj imkanlarını geliştirmek için yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, bir şirket ile protokol imzaladı. Bu çerçevede; İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan 20 öğrenci, şirket bünyesindeki restoran zincirlerinde staj yapacak, mezun olmadan önce iş hayatını tanıma fırsatı bulacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), öğrencilerin staj imkanlarını geliştirmek için bir şirket ile iş birliği protokolüne imza attı. Törende imzalar, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Bilsev tarafından imzalandı.

"İş birliği geliştirerek gençlerimize yeni kapılar açmaya çalışıyoruz"

Türkiye’de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olarak Kampüsİzmir konseptini hayata geçirdiklerini, kentin tamamını kendi kampüsleri olarak gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Aşkar, “Gençlerimizin nitelikli bir eğitim sürecinden geçerek iş dünyasının taleplerini karşılayan bireyler olarak mezun olmasını istiyoruz. Bu amaçla kendimizi sürekli yeniliyor, teknolojik imkanlarımızı geliştiriyor, yurt dışı deneyimine sahip güçlü bir akademisyen kadrosuyla onları geleceğe hazırlıyoruz. Tüm bunları yaparken, öğrencilerimizin mezun olmadan önce iş dünyasını tanıması, çevre ve deneyim kazanması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla; İzmir’imizdeki seçkin kurumlarla, markalarla iş birliği geliştirerek gençlerimize yeni kapılar açmaya çalışıyoruz. Bilsev Group ile sağladığımız güç birliği de bunun en güzel örneklerinden biri oldu” dedi.

Tevfik Bilsev de, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ünü artık İzmir sınırlarının dışına çıkan, hatta dünyaya açılmaya hazırlandığımız mutfaklarımızı, yine dünya standartlarında bir üniversite ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile yapacağımız iş birliklerini günden güne büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

İş hayatına avantajlı başlayacaklar

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk ise “İş birliği sayesinde çalışma ortamını görüp iş dünyasının taleplerini anlayacak, uzman şeflerden yeni şeyler öğrenerek kendilerini daha geliştirecek olan öğrencilerimiz, yaşıtlarının bir adım önüne çıkacak. Mezun olduktan sonra iş hayatına avantajlı başlayacak” dedi.

Protokolle İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde okuyan 20 öğrenci, şirket bünyesindeki restoran zincirlerinde stajlarını yapacak. Mezun olmadan önce iş hayatını tanıma fırsatı bulacak gençler, çevrelerini geliştirecek ve edindikleri tecrübe sayesinde kendilerine doğru bir kariyer hedefi belirleyecek.