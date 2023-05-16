Zonguldak’ta bir süre önce yıkılan iş hanının bulunduğu mevki adeta açık otoparka döndü.

Şehir merkezinde bir süre önce depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkılan merkez çarşısının bulunduğu alan açık otoparka döndü. Merkez çarşısının yıkılmasını fırsat bilen sürücüler araçlarını alana park etmeye başladı. Çevreden geçen vatandaşlarda bu durum tepki göstererek, “Çarşının göbeğinde ücretsiz otopark. Bizler para vererek araçlarımızı park ediyoruz. Ama bazı vatandaşlar para vermemek için araçlarını buraya çekiyor" diye tepki gösterdiler.