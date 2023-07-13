Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde Beyzade İş Hanının ilk belirlemede hafif hasarlı olduğunu, muhtarlık askısında ise ağır hasarlı olarak kayda geçmesi sonucu mahkemeye başvurduklarını iddia eden bina sakinleri, mahkeme süreci devam eden binalarının yıkıldığı belirtti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Dedezade Sokak içerisindeki Beyzade iş hanında ofisleri bulunan bir grup , İş hanının ilk belirlemede hafif hasarlı olduğunu, muhtarlık askısında ise ağır hasarlı olarak kayda geçmesi sonucu mahkemeye başvurduklarını ancak mahkeme kararının beklemeden iş hanlarının yıkıldığını iddia etti.

Binanın ağır hasarlıya çevrilmesinin ardından iş hanına teknik personel getirdiklerini ve inceleme bittikten sonra mahkemeye başvurduklarını söyleyen bina sakinleri, mahkeme sürecini beklerken yan binanın yıkımı esnasında kendi iş hanlarının zarar gördüğünü ve daha sonra yıkım ekiplerinin kendi binalarını da yıkmaya başladıklarını ifade etti.

“Evraklarımızı almamıza bile izin vermediler”

Mahkeme sürecini başlattıklarını ve yıkım yetkililerinin mahkeme sürecini beklemeden yıkımı başlattıklarını iddia eden İş Hanı sakinlerinden Ramazan Ünlü, “Beyzade iş hanımız depremde hafif hasar almıştı ve itiraz süresinin son gününde ağır hasara çevirdiler. Bununla ilgili biz mahkeme sürecini başlattık, yürütmeyi durdurma kararı da alacaktık. Özgür apartmanını yıkarken binanın bir kısmını bizim binaya da zarar verdiler. Dava yoluna başvurduk ama onun bile sonucunu beklemeden yaşanan durumlar bizi derinden üzdü. Biz de içerdeki evrakları almak için geldik. En azından evraklarımızı almak için gelmiştik ama buna izin vermediler” dedi.

İş yerinde bulunan evrakları alamadıklarını belirten Ünlü “Bir tane arkadaşımız kendi iş yerinden malzemesini çıkartırken şahıslardan birisi tekme attı kendisine. Binanın içerisindeki demirbaşların kendilerine ait olduğunu söylediler. Biz hakkımızı aradık, dava yoluna başvurduk ama ne yazık ki bina ile ilgili yıkım kararı olmadan bina hasar aldı diye kendi kafalarına göre maalesef burayı yıktılar. Mahkeme sonucunu beklemeden yıkım yapmaya başladılar. Eşyalarımızı ve evraklarımızı alamadık. Adalet yerini bulsun diye uğraştık, normal adalet yollarından gitmeye çalıştık ama durumumuz ortada” diye konuştu.

“Mahkemenin ikinci kararını beklemeden yıkıma başladılar”

Mahkemenin vereceği ikinci kararı beklemeden yıkımın başlatıldığını Ünlü, “Mahkeme kararını gösterdik, bura ile ara karar verildiğini ve buranın yıkılmasının şu an uygun değil dedik. Ben 1 Haziran tarihinde eksik evrakları götürdüm teslim ettim kendi açtığım davada. 16 Haziran’da ise Valilik bu evrakları teslim etti. Bununla ilgili ikinci karar bekleniyordu ama maalesef ikinci karar beklenmeden yıkım işlemi gerçekleşti” ifadelerini kullandı.