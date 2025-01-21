Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda iş güvenliği ve ergonomi eğitimi düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, personelleri Raziye Uysal ve Kadir Yetkin tarafından, İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerde görev yapan temizlik personellerinin mesleki ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla "İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi" düzenledi.

Eğitimde, temizlik personellerine iş güvenliği konuları ve ergonomik çalışma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Bu eğitim, personellerin çalışma verimliliklerini artırmayı ve iş sağlığına yönelik bilinçlenmeleri hedefleniyor.