Yalova Makine İhtisas OSB ve Şehit Sercan Yazar Meslek Lisesi arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde ikinci mezunlar verildi. İş garantili liseden yani mezun olan öğrenciler OSB’ye düzenlene teknik gezide üretime başlayan tesisleri gezerek sanayicilerle bir araya geldi.

Öğrenciler için 2023 yılı mezuniyet töreni düzenlenirken Yalova Makine İhtisas OSB yönetimi kep atma merasiminde mezun olan öğrencileri kutladı. Mezun olan 12. Sınıf öğrencileri hem Yalın Teori ve Yalın Model Fabrika eğitimlerini tamamlayıp başarı sertifikalarını aldılar hem de meslek lisesi branş diplomalarını alarak adeta çifte bilezikle OSB firmalarının aradığı nitelikli aranan personel, uzman seviyesine geldiler. Sanayiciler de oldukça fazla olan nitelikli ara eleman ihtiyaçlarının bu protokol sayesinde kaliteli ve yetişmiş öğrencilerle sağlandığını belirterek, bu liseden mezun olan öğrencilerden lise diplomasına ek olarak ustalık belgesi olan ve yalın eğitimlerini de başarıyla tamamlayıp başarı sertifikası almaya hak kazananlara OSB bünyesindeki üretim tesislerinde tam zamanlı istihdam garantisi olduğunu ve üretime geçen tesislerde ilk grup mezunların daha şimdiden işe başladıklarını belirttiler.

Yalova Makine İhtisas OSB Başkanı Direnç Özdemir, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“OSB’mizin nitelikli iş gücü potansiyeli hazır, Yalova’mız kendi öz insan kaynağıyla bu yatırımları göğüsleyecek güçte. Yerli, milli üretimi destekleyerek Yalova’mızı nitelikli iş gücünün merkezi yapacak dönüşümlere hep birlikte devam ediyoruz. Pilot okulumuz olan Şehit Sercan Yazar Meslek Lise’miz OSB ile olan protokolü çerçevesinde bugüne kadar 350 civarında mezun verdi. Bu yıl da makine, elektrik-elektronik, metal, bilişim, kimya, inşaat teknolojileri bölümlerinden 130 öğrencimiz mezun oldu. Öğrencilerimizi OSB’nin firmalarına yönlendirmek ve bugün burada sanayicilerle öğrencileri bir araya getirerek onların birbiri ile iletişimde olmasını sağlamak bizler için çok önemli. Öğrencilerimizin gözündeki ışık ve geleceğin sanayicileri olma potansiyeliyle mezun öğrencilerimizi aynı sektörde kalmalarını sağlamak gerektiğinin bilinciyle hareket ediyoruz. Hem sektörü öğrencilere sevdirmek hem de ihtiyaç duyulan yerli iş gücü için gerekli ortamı oluşturmak amacındayız. Geleceğin en önemli üç becerisi; sorun çözmek, eleştirel düşünce. Öğrencilerimiz bu yönde verilen eğitimlerle kendilerini geliştirdikleri için bugün aranan çalışan oldular ve geleceğe umutla bakabiliyorlar. Bu konuda Sayın Valimiz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün verdiği vizyoner katkı, ekip arkadaşlarımız, okul yönetimi ve projeyi sahiplenen tüm mentör öğretmelerimizin desteğiyle bu çalışmayı diğer OSB ve meslek liselerine örnek olarak geliştirme ve OSB’mize uygun alanlarda mezun veren diğer meslek liselerinin mezunları ile ilimizde sürdürülebilir bir insan kaynağı modeli oluşturma gayretindeyiz. Yıllar içinde de OSB firmalarında mezunlarımızın değer oluşturması, ülkemizin, milletimizin ve üretimin hizmetinde görmek bize verilen en büyük hazdır.”

Anadolu 5.0 konseptine uygun inşa edilen üretim tesislerinin hayallerindeki çalışma alanları olduğunu belirten öğrencilerin sanayi bölgesi teknik gezisi yemek organizasyonu ve ardından düzenlenen toplu fotoğraf çekimi etkinliği ile son buldu.