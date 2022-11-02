Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı hakkında açıklamalarda bulunarak, "Ülkemizin ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bu büyük buluşma, çok kültürlü ve geniş çerçeveli yapısı ile bölgesel ve küresel ticarete de yön verecek" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı hakkında açıklamalarda bulunarak, "Ülkemizin ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bu büyük buluşma, çok kültürlü ve geniş çerçeveli yapısı ile bölgesel ve küresel ticarete de yön verecek" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı, bu yıl 19’uncu kez kapılarını açıyor.

TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuar, 26’ncı Uluslararası İş Forumu Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi, D8 Büyükelçiler Zirvesi, çeşitli etkinlikler ile ticari diplomasinin de kalbi olacak. Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, yerli ve milli teknolojilerin küresel pazarlara tanıtılmasında önemli bir rol üstlenen MÜSİAD EXPO’nun barındırdığı fırsatlar ile ticarete yön vereceğini vurguladı.

MÜSİAD EXPO 2020’de salgının etkilerine rağmen yüzde 97’lere ulaşan bir memnuniyet oranı ortaya çıktığını söyleyen MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

“MÜSİAD fuarları, 1993 yılından bu yana Anadolu’nun güçlü potansiyelini dünyaya tanıtan en önemli vitrin projelerinden biri oldu. Düzenlendiği her yıl etki alanını daha da genişleten MÜSİAD EXPO, tarihinin en büyük katılım oranıyla 2 Kasım’da kapılarını açacak. Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın riyasetinde bu yıl 25 bin metrekarelik fuar alanında 124 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacağız. 60’ı aşkın ülkeden bin 500’den fazla iş insanından oluşan alım heyetleri fuarımızda doğrudan muhataplarıyla bir araya gelme imkânı bulacak. MÜSİAD EXPO için oluşturduğumuz ekiplerimiz bu yıl çok titiz bir çalışma yürüterek ürün ve hizmet bazlı eşleştirmeler gerçekleştirdi. Bu minvalde fuar sırasında düzenlenecek B2B görüşmelerden maksimum düzeyde verim almayı hedefliyoruz. İzmir’den 14 firma ile stant açarak fuarda yerimizi alacağız. Ülkemizin ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bu büyük buluşma, çok kültürlü ve geniş çerçeveli yapısı ile bölgesel ve küresel ticarete de yön verecek" dedi.