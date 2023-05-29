Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk halkının 14 ve 28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerde sandığa giderek iradesini ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Özer Matlı, “Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşen seçimlerde halkımız, Türkiye’nin ne denli köklü demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yüksek katılımla gerçekleşen seçimlerin ardından 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev alacak milletvekillerimizle ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçiminde halkımızın teveccühü ile yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, yeni dönemin ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz”

Türk halkının siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ekonomik istikrarın ve güvenin mümkün olmayacağı bilinciyle tercihini kullandığını dile getiren Özer Matlı, “Artık ülkemizin temel sorunlarına yoğunlaşma zamanı. Oluşturulacak Bakanlar Kurulu’ndan temennimiz, reel sektörün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını artıracak destekleri bir an önce hayata geçirmesidir. Türk iş dünyası olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da üzerimize düşeni yaparak daha müreffeh bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.