Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İzmir iş dünyası da başsağlığı mesajları yayımladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ili etkiledi. Depremlerde resmi rakamlara göre bin 14 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 385 vatandaş yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altından 2 bin 470 vatandaş kurtarılırken, 2 bin 818 bina da yıkıldı. Türkiye’nin en büyük felaketlerinden birisi olarak kayda geçecek depremle alakalı İzmir iş dünyası da başsağlığı mesajları yayımladı.

Eskinazi: "Bugünden itibaren Türkiye’nin tek gündemi depremdir"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmalarını diliyoruz. 10 ilimizde büyük yıkıma yol açan, 81 ilde 85 milyon vatandaşımızın kalplerinde tarifi imkânsız büyük üzüntüye yol açan deprem sonrasında Türkiye’nin tek gündemi depremin yaralarını sarmaktır. Hepimizin bugüne kadar öncelikli gördüğü tüm başlıklar artık rafa kaldırılmıştır. Uluslararası Yardım Çağrısına çıktığımız ortamda, iş dünyası olarak bugüne kadar dillendirdiğimiz tüm gündemlerimiz tali hale gelmiştir. 1999 depremi ve sonrasında yaşadığımız depremlerden edindiğimiz tecrübelerle Pazarcık depreminin yaralarını daha hızlı sarmak için Kamu, Sivil Toplum Kuruluşları ve 85 milyon insanımıza büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Depremin etkilediği coğrafyanın büyüklüğü, milyonlarca insanımızı etkiliyor olması, kış mevsiminin çetin şartları çok koordineli bir çalışmayı gerektiriyor. Deprem anından itibaren İzmir iş dünyası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesindeki 61 ihracatçı birliğimiz yaraları sarmak için çırpınıyoruz. İlk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezi talebi geldi. Bu malzemeleri bağışlayacak üyelerimizden toplamak için bir depo kiralıyoruz. Bu depoda toplanacak malzemeleri AFAD koordinasyonunda, AFAD’ın istediği noktalara teslim edeceğiz. Kısa süre içinde bu konuda detaylı bir duyuruya çıkacağız. 2023 yılı içinde yapmayı hedeflediğimiz tüm projelerimizi minimumda tutarak, tüm kaynaklarımızı depremin yaralarını sarma kararı aldık. Yapabileceğimiz maddi ve ayni yardımların boyutunu ortaya koymak için çalışıyoruz. Türkiye, bu depremin yaralarını sarmak için 100 milyarlarca lira yeni kaynağı oluşturmak zorunda. Bu kaynağa ihtiyacımız olduğu evrede Hükümetimiz ve hepimiz acı ilaç içmek durumunda olduğumuzun bilinciyle hareket etmeliyiz" dedi.

Yelkenbiçer: "GAGİAD ve HAGİAD ile irtibat halindeyiz"

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ege Genç İş İnsanları Derneği de (EGİAD) başsağlığı ve taziye mesajında bulundu. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’nin birçok yerinde hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda can kaybı ve yıkım haberinin herkesi yasa boğduğu belirtilerek, “Kurum olarak her türlü desteğe ve yardıma hazırız. İzmir’deki STK, Odalar ve kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisindeyiz. Yakın zamanda kardeş dernek olduğumuz ve ziyaret ettiğimiz GAGİAD Gaziantep İş İnsanları Derneği ve Hatay Genç İş İnsanları Derneği (HAGİAD) ile hemen deprem sonrasında irtibat kurduk. Onlar vasıtasıyla bölgeden haberleri alıyor, gelişmeleri ve olası ihtiyaçları yakından takip etmeye çalışıyoruz. İzmir Depremi sonrasında kent halkı olarak nasıl bir araya geldiysek, tek yürek olduysak şimdi aynısını Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve diğer etkilenen illerimiz için de yapacağız. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazırız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz” sözlerine yer verdi.

Özgener: "Milletimizin başı sağ olsun"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ise "Sabahın ilk saatlerinden itibaren bölgede yaşananları yakinen takip ediyoruz. Bizler İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşadığımız 6.9 büyüklüğündeki sarsıntıda, depremin acı yüzünü tecrübe etmiş, yaralarımızı sarmak için seferber olmuştuk. Şimdi aynı duyguyu 10 ilimizde göçük altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız için hissediyoruz. Afetin yaralarını daha hızlı sarmak için hepimize büyük sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz. Depremden etkilenen illerimiz için Valiliğimiz ve çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile koordinasyon içinde çalışmaktayız. Depremin ardından iletişim kanallarımızı devreye sokarak tüm üyelerimize acil kan bağışı çağrısında bulunduk. Bölgedeki ihtiyaçların netleşmesinin ardından Odamız ve İzmir Ekonomi Üniversitemiz ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber ederek depremzedelerimizin yaralarını sarmak için çalışacağız. Her zaman dile getirdiğimiz ortak akıl ve sağduyuya en çok böyle günlerde ihtiyacımız var. Bugüne kadar yaşadığımız her zorluktan birlik ve beraberliğimizle çıktık, bu zor günleri de hep birlikte aşacağımıza inanıyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.