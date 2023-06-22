Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesinde 1991 yılında pamuk çırçır fabrikası alarak iş dünyasında ilerleyen Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, depremde yıkılan Nuriye Sağlık Ocağının yerine babası Kamil Özkasap adına Aile Sağlığı Merkezi yaptırarak mahalleye olan vefa borcunu da ödüyor.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap depremde yıkılan Nuriye Sağlık Ocağının yerine babası Kamil Özkasap adına Aile Sağlığı Merkezi yaptırıyor. 2022 yılının kasım ayında başlanan inşaat tamamlanma noktasına gelirken, binanın temmuz ayı sonunda hizmete gireceği öğrenildi.

“Bir dua bize yetecek”

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesinde 1991 yılında pamuk çırçır fabrikası alarak geldiklerini anlatan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “32 yıldan beri sadece Nuriye değil, Halitpaşa, Kemiklidere, Lütfiye gibi etrafımızdaki yakın köylerle her zaman beraberiz. Babam rahmetli olduktan sonra buradaki sağlık ocağı depremde hasar görmüştü ve eski belediye binasına taşınmak zorunda kaldı. İlkel şartlardı. Sayın valimizle ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtımı törenimiz vardı. O törende Sayın Valimize Babam Kamil Özkasap adına bir aile sağlık merkezi yaptırmak istediğimi söyledim. Sayın valimiz de çok mutlu oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum her zaman iş dünyasıyla birlikte, sivil toplumla birlikte biz de kendisiyle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Nuriye Mahallesinde 3 bin kişinin yaşamış olduğu bir merkeze yapılıyor aile sağlık merkezi. Aile sağlık merkezinde yeni sistemle 2 doktor olacak. Burası 3 bin metrekare bir yer ve 175 metrekare kapalı alanı olacak. İnsanların bir dua etmeleri, onlara daha yakışır modern bir aile sağlığı merkezi yapıp burada şifa bulmaları. Onların da bize bir dua rahmetli babama ve ailemize, bizi mutlu edecektir. Saruhanlı Belediye Başkanı da bu alanın çevre düzenlemesini yapacak.

Aile sağlık merkezinin temmuz ayı sonunda açmayı planladıklarını kaydeden Özkasap, “Temmuz sonu gibi açılışını yapmayı düşünüyoruz. 19 Temmuz babamın vefat günü o tarihe getirmek istiyorduk ama bu proje bakanlığın bir projesi ve bazı prosedürler var. Projeye uyduğumuz için bazı aksamalar olabiliyor. Biz kendi ekibimizi ayarladık ve biraz daha hızlandırdık. İnşallah temmuz ayı sonunda buranın açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Saruhanlı’nın Nuriye Mahallesinde 2022 yılının kasım ayında başlayan inşaatta son aşamaya gelinirken, Kamil Özkasap Aile Sağlığı Merkezi tamamlandığında Nuriye ile birlikte, Kumkuyucak, Kemiklidere ve Lütfiye Mahallelerinde yaşayan 3 bin kişiye hizmet verecek. Bina tamamlandığında Manisa İl Sağlık Müdürlüğüne devri gerçekleştirilecek.