UN Global Compact Türkiye’nin “İş Dünyası ve İnsan Hakları Hızlandırma Programı”na başvurular başladı. 2025 Ocak ayında başlayarak 6 ay sürecek programa başvurular için son gün 20 Aralık 2024 olarak açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - UN Global Compact Türkiye’nin İş Dünyası ve İnsan Hakları Hızlandırma Programı, iş dünyasının insan hakları alanındaki uygulamalarını geliştirmesini ve taahhütlerini gerçekleştirmesini desteklemeyi amaçlıyor. Hayata geçtiği 2023 yılından bu yana dünya genelinde 1,500, Türkiye’de 52 şirketin yer aldığı programda katılımcılar, program sonunda şirketlerine özel insan hakları eylem planlarını hazırladılar.

Dünya genelinde 50 ülkede eş zamanlı uygulanan programa katılan şirketler Program’da insan hakları üzerindeki önemli etkilerini belirleme ve uygunluk denetim (due diligence) süreçlerini tesis etme süreçlerini öğrenerek şirketlerinin insan hakları yolculuğunu hızlandıracak. Program sayesinde katılımcı şirketler hem kendi operasyonlarında hem de değer zincirinde insan haklarını iyileştirmek için bir eylem planı oluşturarak, bu alanda birlikte çalışabileceği paydaşlardan oluşan bir ağa erişecek.

Katılımcı şirketler hem online hem de uzmanların kolaylaştırıcılığında düzenlenen eğitimlere ve deneyim paylaşımı oturumlarına erişecek, uluslararası en iyi uygulamaları öğrenecek ve yerel düzeyde işbirlikleri olanaklarından yararlanacak. Programı tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.