PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) bu yıl 32’ncisini ‘PİT Stop’ temasıyla düzenlediği İnsan Odağında Yönetim Kongresi, ilk gününde iş ve insan kaynakları dünyasından isimleri buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - PERYÖN’ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) düzenlediği “32. İnsan Odağında Yönetim Kongresi”, ilk gününde yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuşmacıları, farklı kurumlardan İK profesyonellerini ve iş dünyası liderlerini İstanbul’da buluşturdu.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve ana teması ‘Psikoloji’, ‘İnsan’ ve ‘Teknoloji’ başlıklarını refere ederek ‘PİT Stop’ olan kongre, sanatçı Nebi Birgi ve dans ekibinin açılış gösterisinin ardından, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış programı kapsamında Avrupa Şampiyonu İlk Türk Kadın Pilot Seda Kaçan başarı hikayesini aktardığı ilham veren bir konuşma gerçekleştirdi. Hemen ardından çalışma hayatındaki 50’nci yılını kutlayan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, HBR Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan’ın moderatörlüğünde ‘Liderlik Bilmecesi’ adlı oturumda liderlik vizyonunu ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, kongrenin açılışını yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Önümüzdeki süreçte İnsan Kaynakları için üç başlığa odaklanma ihtiyacı öne çıkıyor. Kurumu kapsayıcı bir çalışma ortamına hazırlamak, yaratıcı ekonomide yer alan çalışanları paydaş olarak görmek, insan odaklı bakış açısında yeni bir perspektife geçmek… İK yönetim kurulunda temsil edilmeli. İnsan kaynakları Yönetim Kurulu’nda temsil edildiğinde, alınan kararlarda en önemli boyut, ‘İnsan’ göz ardı edilmeyecek. Bu da, ‘öngörü, aksiyon, adaptasyon ve takım çalışması’ dörtlüsünü, yani başarıyı garantileyecek.”

Bülent Eczacıbaşı ise liderlik vizyonu ve deneyimlerini paylaştığı konuşmasında; “İnsan kaynakları yöneticileri işverenden mi yoksa çalışandan yana mı olmalı diye sordunuz. Bu, insan kaynakları yöneticilerinin kendi kişiliklerine göre bulmaları gereken bir denge. Bu dengeyi bulmak için çalışma hayatları boyunca uğraşacaklar ve her zaman da eleştirilecekler. Bu eleştirilerden kaçınmak da mümkün değil. Bu konuda liderin davranışları ve duruşu elbette çok önemli ve belirleyici. Ama insan kaynakları yöneticisinin insanlara en az lider kadar, hatta ondan çok daha fazla yakın olması gerekir... Lider ise hem bugünde hem yarında yaşamak zorunda olan kişidir. Hem gerçekçi hem hayalci olmak zorundadır. Bugüne bakarken olabildiğince gerçekçi olmak, gerçekleri duyurmak ve paylaşmak zorundadır. Çünkü bugünün tanımlanması için sonuna kadar gerçekçiliğe ihtiyaç var. Ama ileriye bakarken liderler hayalcidirler, olmalılardır da zaten.”