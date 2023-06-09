Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (DTSO) yeni Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren’e ziyaret. DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, emniyet müdürlüğü iş dünyası açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Düzce İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yunus Emre Ünveren’i ziyaret etti. Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren’e yeni görevinde başarılar dileyen DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, üyelerin huzur ve güven ortamında faaliyetlerini sürdürebilmelerindeki en önemli unsur olan Emniyet Müdürlüğü’nün iş dünyası açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Ziyaret sohbet havasında devam etti.