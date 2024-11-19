Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından finansmanı yapılan ve her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan bot ve mont yardımı Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde gerçekleştirildi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan, Meclis Üyesi Özlem Öncü ve Genel Sekreter Birol Şen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından finanse edilen toplam 230 çift ayakkabı ve 70 adet montu ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak’a teslim etti.

Bot ve montları ilçe milli eğitim müdürlerine teslim eden Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seyhan yaptığı açıklamada, "Eğitim-öğretim çağındaki gençlerimize ve çocuklarımıza maddî-manevî gerekli her türlü yardımı yapıyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetişmesi için Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimiz adına verdiğimiz kışlık giyim ve ayakkabılar ile öğrenci kardeşlerimizin kışı rahat bir şekilde geçirip eğitimlerini aksatmamalarını arzuluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi ’Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan en iyi yatırımdır’ Eğitime desteğimiz devam edecek." dedi.