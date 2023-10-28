Kocaeli’de bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi’nde akademisyenler başta olmak üzere siyaset, iş dünyası ve basın camiasının önemli isimleri gençlerle buluşarak deneyimlerini aktaracak.

Gençlerin donanımlarını arttırmak, istihdamına katkı sunmak, gelecek ve kariyer planlarına ışık tutmak için Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi’nin ikincisi düzenleniyor. Geçen yıl olduğu gibi akademisyenler başta olmak üzere siyasetten, iş dünyasından, basın camiasından önemli şahsiyetleri gençlerle buluşturacak programla ilgili Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, tanıtımını gerçekleştirdi. Özlü, katılımcılar ve program hakkında bilgi verdi. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde 1 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek zirvenin moderatörlüğünü, Gazeteci ve Haber Spikeri Cem Öğretir yapacak.

Gençlerin kariyer hedeflerine ulaşabilmeleri adına büyük bir kazanım sağlayacakları zirvede milletvekilinden yönetmene, genel müdürden CEO’ya birçok şahsiyet konuşma yapacak. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Hollywood filmlerinde de oyunculuk yapan dünyaca ünlü aktör-yönetmen Rashad Strik, yönetmen Zeki Subaşı, Desnet CEO’su Ömer Ekinci, TOGG’un üretim hattı ve transfer sistemlerini kuran Robo Otomasyon Genel Müdürü Haluk Özcan, Ford Otosan A.Ş Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Lideri Elif Barutçu, Goodyear İnsan kaynakları Müdürü Aslı Beyler gençlere hitap edecek.

Zirvenin onur konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi’nin bu yılki onur konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş olacak. Kariyer Zirvesi’nin 5. Oturumu’nda ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bahçet Kartaş, TUSAŞ Aviyonik Direktörü Dr. Mehmet Kazanbaş, BAYKAR Medya İlişkileri Direktörü İlker Akgüngör Türkiye Yüzyılı Teknolojisi hakkında gençlerin ufkunu aydınlatacak bilgiler verecek. Zirvenin 6. oturumunda Albayrak Medya Grubu İnternet Yayın Editörü Ersin Çelik, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisini araştırarak sosyal medyaya ’Dijital Baba’ olarak giren Araştırmacı-Yazar Orhan Toker ve Gazeteci-Yazar Taha Hüseyin Karagöz sosyal medyanın geleceği konusunda gençlerle karşılıklı sohbet edecek. Türkiye Yüzyılı Kariyer Zirvesi’nin son oturumunda eğitmen ve yazar Ahmet Şerif İzgören “Geleceği Yönetmek” konu başlığıyla katılımcılara bilgiler aktaracak.

İnteraktif bir şekilde geçecek kariyer zirvesinde gençler, konuşmacılara soru ve görüşlerini de iletebilecek.