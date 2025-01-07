Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şubesi, 2024 yılını değerlendirdi. Basın toplantısı düzenleyen şube yöneticileri 2025 yılından beklentilerini ve devam eden projeleri anlattı.

Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve yönetiminin katıldığı toplantıda devam eden projelere değinilirken, 2025 yılından beklentiler paylaşıldı. 2025 yılındaki ekonomik gelişmelerden umutlu olduklarını söyleyen Başkan Alparslan Şenocak, “Türkiye tarih boyunca karşılaştığı tüm zorluklarda eşsiz bir dayanıklılık ve azim örneği göstermiştir. Geçtiğimiz sene 262 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmak ve 1 trilyon 130 milyar dolarlık ekonomik büyüklülüğe ulaşmak milletimizin çalışkanlığının somut bir göstergesidir. Enflasyon ile mücadelede sabır ve kararlılıkla uygulanan politikalar, ekonomimizin dirençli yapısını güçlendirdi. Nitekim son 7 aydır düşüşe eğilimli enflasyon aralık ayında yüzde 1.03 olarak açıklanmış ve yıllık bazda son 1 buçuk yılın en düşük seviyelerine gerilemiştir. Bu gelişmeler 2025 yılında motivasyonumuzu da arttırmaktadır. Merkez bankasının yüzde 21 hedefini yakalayacağına ve ekonomik toparlanmanın hızlanacağına da yürekten inanıyorum” dedi.

Bursa ihracat sıralamasında 4. sıraya geriledi

Türkiye’nin sanayi sektörünün lokomotiflerinden Bursa’nın 2024 verilerinde 4. Sıraya gerilediğini kaydeden Şenocak, “Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat lokomotiflerinden biri olan Bursa 18.2 milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye ekonomisine güç katmaya devam ediyor. Ancak 2024 verilerine göre Bursa, ihracat sıralamasında İzmir’den sonra 4’üncü sırada yer almaktadır. Şehrimizin hak ettiği sıralara yeniden yükselmesi, yenilikçi ve sektör odaklı hamleler gerçekleştirmemizde gerekliliği açıktır. Bursa’da faaliyet gösteren kobiler sanayimizin bel kemiğini oluşturarak üretim ve istihdam temelini sağlamaktadır. Ancak bu işletmelerin büyük bir kısmı şehir içerisinde sıkışmış bir şekilde faaliyet göstermekte bu da hem üretim kapasitelerini hem de büyüme potansiyelini ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Bu sorunun çözümü için modern ve altyapısı güçlü sanayiler oluşturmalı, mevcut OSB’ler ise uygun bir şekilde geliştirilmelidir. Bursa sahip olduğu stratejik konumuyla önemli bir lojistik avantaja da sahiptir. Ancak bu potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek için limanlar, karayolları, demiryolları gibi bağlantılarla güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu altyapı yatırımları yalnız ihracat süreçlerini hızlandırmak ile kalmayacak aynı zamanda Bursa’nın küresel ölçekte rekabet gücünü de önemli derecede arttıracaktır. Bursa’nın ekonomik hedeflere ulaşabilmesi için yenilebilir ve sürdürülebilir çözümlere inanıyoruz. Katma değerli üretim, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda yapılacak yatırımlar Bursa’nın hem rekabet gücünü arttıracak hem de geleceğin ekonomisinde daha güçlü bir yer edinmesini de sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bursalı iş adamlarının sektörel sorunları değerlendirildi

Bursalı iş adamlarının yaşadığı sorunları değerlendiren Şenocak, “Bursa ekonomisinin önemli aktörlerinden inşaat sektörü, ham madde, enerji ve lojistik maliyetlerinin yanı sıra finanslara erişim zorluklarıyla mücadele etmektedir. Yüksek enflasyon ithal malzemelerin fiyatlarını artırırken kentsel dönüşümde finansman eksiklikleri, alt yapı sorunları ve mülk sahipleri arasında anlaşmazlık süreçleri de maalesef yavaşlatmaktadır. Bu sorunların aşılması için düşük faiz kredi imkanları, ham madde üretiminin teşvik edilmesi, kentsel dönüşümde vergi muafiyetleri ve enerji verimli destek sağlanması büyük önem taşımaktadır. Turizm sektörümüz sahip olduğu büyük potansiyele rağmen bazı yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Ulaşım alt yapısındaki eksiklikler Uludağ ve Cumalıkızık gibi popüler yerlerde erişim eksikliğine neden olmakta, otopark ve konaklama kapasitesindeki yetersizlikler özellikle de yoğun sezonlarda sıkıntı oluşturmaktadır. Uluslar arası tanıtım yetersizliği ve mevsimsel turizme bağımlılıkta sektörümüzün büyümesini sınırlandırmaktadır. Bu sorunu çözmek için ulaşım ve altyapının güçlendirilmesi çevre dostu projede destek verilmesi gerekmektedir. Sanayicilerimizin en önemli eksikliklerinden biri de nitelikli eleman eksikliği. Bu sorunu çözmek için gençlerimizi iş dünyasına kazandırmak amacıyla Bursa Şubesi olarak ‘meslek liseleri hamilik projesini’ hayata geçirdik. Proje kapsamında 16 farklı meslek lisesindeki öğrencileri sektör temsilcileri ile bir araya getiriyoruz. Onların kariyer planlamalarını ve iş dünyasına hazırlanmalarını destekliyoruz. Öğrencilerimiz iş dünyasındaki tecrübelerden faydalanarak sektörel beklentiler ve kariyer yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Böylece sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü oluştururken öğrencilerimize de iş dünyasına daha güçlü adımlarla giriş yapmalarını sağlamaktayız” diye konuştu.