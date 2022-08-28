Manisa’nın Soma ilçesinde çalışan ve iş dönüşü 45 AGY 272 plakalı aracıyla İlyaslar Mahallesindeki evine gitmekte olan Yusuf İzzettin Yiğit, Bakır-İlyaslar arasındaki yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen araçtaki sürücü Yusuf İzzettin Yiğit (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

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