Trabzon’un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Trabzon’un Yomra ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir alışveriş merkezi merkezinde bulunan markette çalışan Merve Kurt (23) iş çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken M.D. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Merve Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.