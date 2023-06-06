DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi ile Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen “İş Başvurusunda İstenen ‘Deneyim’ ve ‘Yeni Mezun Ben’: Mezuniyet Sonrası Özel Bir Firmada Deneyim Kazanma Fırsatları” adlı program, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Yazlık’ın yönetiminde gerçekleştirilen programın ilk konuşmacısı Gamze Tunçel Karasüyek, çalıştığı firmaya stajyer olarak başladığını ve bu süreçte kendi isteğiyle şirketin tüm departmanları ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu görüşmeler neticesinde kendisine daha yatkın olan çalışma alanını keşfettiğini söyledi.

Programın diğer konuşmacısı Ali Rıza Bör, mezun olduktan sonra birçok firmaya başvurduğunu ve dönüş gelmediğini, sonra hem kendini geliştirmek hem de firmalarla, özel sektör temsilcileriyle tanışmak için 17 ay gibi sürede bir bayide çalıştığını ve bu durumun kendisine özel sektör kapısını araladığını ifade etti. Şu anki pozisyonuna gelene kadar birçok yerde gönüllü çalıştığını, çiftçilik yaptığını ve bu süreçte eksiği olduğunu düşündüğü alan ile ilgili yüksek lisans yaptığını aktaran Ali Rıza Bör, gönüllü çalışmaların kariyer yolculuğuna olan katkısını kendi hayatı üzerinden anlattı.

Öğrencilerin kış ve yaz tatillerinde gönüllü olarak çalışmalarının sağlayacağı katkılara vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yazlık, ayrıca öğrencilerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sadece mezun oldukları bölümlerde yapılabileceğini düşünmemelerini, ortak paydada buluşulan farklı bölümlerde de yapılabileceklerini sözlerine ekledi.

Programın bir diğer konuşmacısı Dr. Şevkiye Balcı, ilk olarak akademik kariyer yapmak istediğini için mezun olduktan sonra yüksek lisansa başladığını, TÜBİTAK projesinde bursiyer olarak görev aldığını belirtti. Daha sonra ÖYP programı ile araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığını dile getiren Balcı, bu süreçte akademik kariyerin kendisine göre olmadığını anlayarak, özel sektöre yöneldiğini söyledi.

Programın son konuşmacısı Can Akdeniz ise hayal kurmanın önemine vurgu yaptı. Yaşadığı staj ve iş deneyimlerini paylaşan Can Akdeniz, iş yaşamındaki kuşak çatışması hakkında önemli bilgiler aktarırken, kuşaklararası iş gücünü etkileyen etmenlerin neler olduğu ve kuşak çatışmalarında işverenlerin nasıl önlemler alabileceği konularında değerlendirmelerde bulundu.